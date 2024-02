thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Nachmittag tief südwärts

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 8,9 Prozent auf 5,02 EUR abwärts.

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 8,9 Prozent auf 5,02 EUR ab. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,93 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.617.874 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,58 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,93 EUR. Dieser Wert wurde am 14.02.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 1,83 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,156 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,25 EUR.

Am 22.11.2023 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,23 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.812,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 18.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,768 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

