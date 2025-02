thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von thyssenkrupp

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,7 Prozent auf 4,53 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 3,7 Prozent auf 4,53 EUR ab. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,73 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.360.625 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 11.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,58 Prozent. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 38,87 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 5,13 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 19.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q2 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 17.02.2026 dürfte thyssenkrupp die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,666 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

