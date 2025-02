thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp büßt am Freitagvormittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 4,62 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 4,62 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,61 EUR. Bei 4,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 316.870 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 11.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 15,38 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 40,09 Prozent Luft nach unten.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,13 EUR an.

Am 19.11.2024 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -3,23 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 17.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,666 EUR in den Büchern stehen haben wird.

