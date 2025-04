thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 9,10 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 9,10 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,26 EUR. Bei 9,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.344.727 thyssenkrupp-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,95 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 228,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,157 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,13 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,673 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

