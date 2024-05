thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 4,99 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 4,99 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,04 EUR. Bei 4,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.508.654 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 51,19 Prozent Luft nach oben. Bei 4,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 16,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,13 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 14.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8,18 Mrd. EUR, gegenüber 10,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,06 Prozent präsentiert.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,440 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in thyssenkrupp von vor 5 Jahren angefallen

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker