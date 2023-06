thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 7,46 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,6 Prozent auf 7,37 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,44 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,40 EUR. Zuletzt wechselten 286.746 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 5,32 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (4,17 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 76,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 11,18 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,64 Prozent auf 10.107,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.599,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte thyssenkrupp am 10.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,402 EUR im Jahr 2023 aus.

Mercedes Benz-Aktie leicht im Plus: Mercedes-Benz sichert sich über 200.000 Tonnen CO2-armen Stahl für Europa

thyssenkrupp-Aktie fester: thyssenkrupp will Nucera vor Sommerpause an die Börse bringen - Zukäufe möglich

thyssenkrupp-Aktie kaum bewegt: thyssenkrupp drückt Insidern zufolge bei Börsengang von Wasserstofftochter aufs Gas

