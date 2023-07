thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp fällt am Mittag

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 7,26 EUR.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 7,26 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,26 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 460.165 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,00 Prozent. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,57 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,18 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 11.05.2023. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,89 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.107,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.599,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 08.08.2024 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,323 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

