thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 7,26 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 15:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 7,26 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,24 EUR ein. Bei 7,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 831.468 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. 6,97 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,18 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.107,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10.599,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte thyssenkrupp am 10.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 08.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,323 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

