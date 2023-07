thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 7,33 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 7,33 EUR abwärts. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,27 EUR nach. Bei 7,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 92.130 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,92 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 43,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,18 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von 0,89 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,64 Prozent auf 10.107,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.599,00 EUR gelegen.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,323 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

