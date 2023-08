thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 6,86 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 6,86 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,80 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,83 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.007.914 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 13,21 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 11,45 EUR angegeben.

thyssenkrupp ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,35 Prozent auf 9.598,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.950,00 EUR gelegen.

Am 22.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. thyssenkrupp dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 21.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,433 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

