thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 3,16 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 3,16 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,14 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,29 EUR. Zuletzt wechselten 2.713.977 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,48 EUR markierte der Titel am 05.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 136,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.08.2024 Kursverluste bis auf 3,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 0,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,93 EUR aus.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 20.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,147 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

