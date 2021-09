thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt ab

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 9,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 9,36 EUR. Bei 9,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 78.747 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2021 auf bis zu 12,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,82 EUR ab.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,21 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,892 EUR im Jahr 2022 aus.

Die ThyssenKrupp AG ist ein weltweit tätiger diversifizierter Industriekonzern, der sich auf die Verarbeitung von Wertstoffen spezialisiert. Das Unternehmen unterteilt seine Geschäftsaktivitäten in die fünf Bereiche Components Technology, Elevator Technology, Industrial Solutions, Materials Services sowie die nicht fortgeführte Aktivität Steel Europe. Das Produkt- und Leistungsspektrum reicht dabei von Flachstahl über den Handel mit Werk- und Rohstoffen bis hin zu Personenbeförderungsanlagen. Ergänzt wird das Angebot durch die Herstellung von hochwertigen Komponenten, die in den verschiedensten Fahrzeugen und Maschinen zum Einsatz kommen. Die ThyssenKrupp AG ist in rund 60 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Niederlassungen und Büros vertreten.

Salzgitter-Aktie gewinnt kräftig: Salzgitter erhöht erneut Gewinnprognose für das Gesamtjahr

Wie Experten die thyssenkrupp-Aktie im August einstuften

thyssenkrupp findet noch einen Käufer für Carbonfelgen-Sparte - thyssenkrupp-Aktie verliert

