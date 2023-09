thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 7,05 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 7,05 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,96 EUR. Bei 7,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.407.434 Aktien.

Am 18.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,09 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 40,91 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 9,86 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 10.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 21.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,032 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

