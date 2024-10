thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 3,23 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 3,23 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,23 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 497.583 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,19 EUR an. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 55,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (2,77 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,142 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,13 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 19.11.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 20.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,139 EUR fest.

