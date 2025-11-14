thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 9,26 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 2,3 Prozent auf 9,26 EUR nach. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,40 EUR. Zuletzt wechselten 369.639 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 20.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 2,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 73,82 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,143 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,70 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 14.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,99 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,15 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 09.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 19.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,274 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

