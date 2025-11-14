DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.055 +0,8%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1614 -0,2%Öl64,36 +2,0%Gold4.103 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Freitagnachmittag tiefer

14.11.25 16:08 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 9,28 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,33 EUR -0,10 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 9,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 9,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,40 EUR. Zuletzt wechselten 689.876 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.10.2025 erreicht. Gewinne von 15,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (2,42 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 282,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,143 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 9,70 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 09.12.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,274 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen

TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen