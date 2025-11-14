thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 9,28 EUR nach.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 9,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 9,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,40 EUR. Zuletzt wechselten 689.876 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.10.2025 erreicht. Gewinne von 15,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (2,42 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 282,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,143 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 9,70 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 09.12.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,274 EUR im Jahr 2025 aus.

