thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 9,26 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 9,26 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 9,26 EUR. Bei 9,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 108.805 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.10.2025 bei 10,68 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 15,28 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,42 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,143 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 9,70 EUR angegeben.

thyssenkrupp gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,09 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.12.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,274 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

