thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagmittag in Grün

So bewegt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 6,41 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 6,41 EUR nach oben. Bei 6,41 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 966.927 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 7,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2023). Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 17,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 5,50 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 16,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,60 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp gewährte am 22.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,23 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.812,00 EUR – das entspricht einem Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 12.02.2025 dürfte thyssenkrupp die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,768 EUR je Aktie aus.

