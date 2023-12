thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 6,35 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 6,35 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,42 EUR. Bei 6,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.713.778 thyssenkrupp-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,30 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,50 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 13,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 22.11.2023. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.812,00 EUR – das entspricht einem Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 12.02.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,768 EUR in den Büchern stehen haben wird.

