thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag ohne große Veränderung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die thyssenkrupp-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 6,12 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr bei 6,12 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,16 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,10 EUR. Bei 6,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 405.155 thyssenkrupp-Aktien.

Bei einem Wert von 7,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2023). Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 26,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 5,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,84 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,33 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 22.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,23 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.812,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.568,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2024 vorlegen. Am 12.02.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,761 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

