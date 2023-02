thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Mittwochvormittag an

Um 09:22 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 6,43 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,47 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,41 EUR. Bisher wurden heute 523.510 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,91 EUR erreichte der Titel am 02.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,09 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,17 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 54,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 10,89 EUR angegeben.

Am 14.02.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,06 Prozent auf 9.018,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.023,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte thyssenkrupp am 11.05.2023 präsentieren. Am 09.05.2024 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,534 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

