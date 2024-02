thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 4,75 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 4,75 EUR. Bei 4,73 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4.949.730 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,60 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,44 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 8,98 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 22.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von 0,12 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.812,00 EUR im Vergleich zu 9.018,00 EUR im Vorjahresquartal.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 18.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,580 EUR fest.

