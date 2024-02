thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 4,88 EUR ab.

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 4,88 EUR ab. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,85 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 609.925 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 37,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.02.2024 bei 4,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,64 Prozent.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,98 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 22.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,28 Prozent auf 8.812,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 9.018,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. thyssenkrupp dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,580 EUR in den Büchern stehen haben wird.

