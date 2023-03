thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 6,75 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,73 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,80 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 79.527 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.03.2022 erreicht. 28,89 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 61,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,89 EUR an.

Am 14.02.2023 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,06 Prozent auf 9.018,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.023,00 EUR gelegen.

Am 11.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,535 EUR je Aktie belaufen.

