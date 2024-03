thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag im Plus

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 4,71 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 15:51 Uhr 1,5 Prozent. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,73 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.888.251 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 7,77 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 39,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,29 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,86 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,98 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.02.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,28 Prozent zurück. Hier wurden 8.181,00 EUR gegenüber 9.018,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte thyssenkrupp die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,502 EUR in den Büchern stehen haben wird.

