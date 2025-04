thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag im Plus

So entwickelt sich thyssenkrupp

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 9,47 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 11:48 Uhr 1,8 Prozent. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,59 EUR. Bei 9,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.518.953 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 10,95 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 15,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Abschläge von 70,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,157 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 7,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,28 Prozent auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,18 Mrd. EUR gelegen.

Am 15.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,673 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

