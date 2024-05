thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag in Rot

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 4,80 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 4,80 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,53 EUR nach. Bei 4,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.896.124 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 57,08 Prozent Luft nach oben. Am 26.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,60 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,13 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 14.02.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q2 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,440 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

