thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 4,73 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 4,73 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,71 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 440.629 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 7,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 59,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2024 bei 4,29 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.02.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -0,36 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 19,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,11 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,440 EUR je Aktie belaufen.

