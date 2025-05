thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp mit herben Abschlägen am Mittag

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 11,1 Prozent auf 8,39 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 11,1 Prozent auf 8,39 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 8,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,76 EUR. Zuletzt wechselten 7.976.337 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 23,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 67,00 Prozent wieder erreichen.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,157 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,13 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,28 Prozent auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR umgesetzt.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren. thyssenkrupp dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,664 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

