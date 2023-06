thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 7,23 EUR

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 7,29 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,29 EUR ein. Bei 7,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 949.651 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 6,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (4,17 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,18 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 11.05.2023 vor. Das EPS lag bei -0,36 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,89 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.107,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.599,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,64 Prozent verringert.

Am 10.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,402 EUR in den Büchern stehen haben wird.

