thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag billiger

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 7,29 EUR

-1,91% Charts

News

Analysen

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 7,36 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 7,29 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 217.961 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Bei 4,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 43,34 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,18 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.107,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10.599,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,402 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie im Aufwind: Milliarden-Förderung in Duisburg - Habeck: 'Zusage' aus Brüssel

Mercedes Benz-Aktie leicht im Plus: Mercedes-Benz sichert sich über 200.000 Tonnen CO2-armen Stahl für Europa

thyssenkrupp-Aktie fester: thyssenkrupp will Nucera vor Sommerpause an die Börse bringen - Zukäufe möglich

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG