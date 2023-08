thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 7,01 EUR zu. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,01 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,96 EUR. Zuletzt wechselten 132.475 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 4,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,45 EUR an.

thyssenkrupp veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.11.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 21.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,433 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp verloren

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Salzgitter-Aktie sinkt: Schwächeres zweites Halbjahr befürchtet