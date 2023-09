thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 7,15 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 11:46 Uhr 0,8 Prozent. Bei 7,18 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 194.474 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 8,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (4,17 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,72 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,86 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 10.08.2023 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von 0,12 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.598,00 EUR – das entspricht einem Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 22.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 21.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von thyssenkrupp.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,032 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

