thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 7,16 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 981.841 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,40 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,86 EUR.

Am 10.08.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.950,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9.598,00 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 21.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,032 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

