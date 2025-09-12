DAX23.792 +0,4%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1755 +0,2%Öl67,02 +0,2%Gold3.640 -0,1%
Notierung im Fokus

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag fester

15.09.25 12:09 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 10,65 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 10,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 10,69 EUR. Bei 10,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 523.858 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,62 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2025. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 9,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,84 EUR fiel das Papier am 14.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,156 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,78 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 14.08.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 8,15 Mrd. EUR, gegenüber 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,29 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 20.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 19.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,300 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

