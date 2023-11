thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Mittag an

Kurs der thyssenkrupp

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 6,80 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 6,80 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,83 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 888.924 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 12,44 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,08 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 25,24 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,63 EUR aus.

thyssenkrupp veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 9.598,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10.950,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.11.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 21.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,067 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX springt schlussendlich deutlich an

Börse Frankfurt: MDAX klettert

Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Dienstagmittag