thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag

thyssenkrupp im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die thyssenkrupp-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 6,71 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 6,71 EUR zeigte sich die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum verändert. Bei 6,83 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,68 EUR aus. Bei 6,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.592.383 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 15,81 Prozent zulegen. Am 22.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,08 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 31,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,63 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.11.2023 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 21.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Verlust von -0,067 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX springt schlussendlich deutlich an

Börse Frankfurt: MDAX klettert

Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Dienstagmittag