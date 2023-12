thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 6,38 EUR zu.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 6,38 EUR. Bei 6,42 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 473.873 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. 21,69 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.12.2022 bei 5,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,60 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 22.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,23 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.812,00 EUR im Vergleich zu 10.568,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 12.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,768 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

