thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,37 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,37 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,39 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.349 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,88 Prozent hinzugewinnen. Am 16.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,60 EUR.

Am 22.11.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei -3,23 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,62 Prozent zurück. Hier wurden 8.812,00 EUR gegenüber 10.568,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 12.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,768 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

