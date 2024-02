thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag an Boden

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 4,87 EUR zu.

Um 15:51 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 4,87 EUR nach oben. Bei 4,88 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,66 EUR. Bisher wurden heute 4.338.949 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Mit einem Zuwachs von 59,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,63 EUR am 15.02.2024. Mit einem Kursverlust von 4,89 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,98 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 22.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,23 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 8.812,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,579 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

