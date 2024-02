thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Freitagvormittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 4,73 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 4,73 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 267.104 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,63 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,99 Prozent.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2023 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,98 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 22.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8.812,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.018,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 18.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,579 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne

MDAX aktuell: MDAX im Aufwind