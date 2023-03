thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 6,39 EUR. Bei 6,46 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 278.682 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.03.2022 bei 9,49 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 32,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 10,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 14.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.023,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9.018,00 EUR.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,535 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

thyssenkrupp-Aktie im Plus: thyssenkrupp verstärkt Elektromobilitäts-Geschäft

thyssenkrupp-Aktie verbilligt sich: thyssenkrupp und brasilianische Firma mit Deal für grünen Wasserstoff

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG