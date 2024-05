thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp fällt am Donnerstagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 4,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,6 Prozent auf 4,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,81 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.012.245 thyssenkrupp-Aktien.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 12,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2023 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 14.02.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,36 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,18 Mrd. EUR.

Am 14.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,409 EUR je Aktie belaufen.

