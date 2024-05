thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 4,95 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 4,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 5,01 EUR. Bei 4,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.124.821 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,54 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. 52,45 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,29 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 15,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,13 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 14.02.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,50 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. thyssenkrupp dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,409 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp nucera rutscht trotz Umsatzplus in die roter Zahlen - Aktie bricht ein

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

International Distributions Services-Aktie +18%: Royal Mail interessiert an Milliardenangebot von Kretinsky