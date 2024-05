thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 4,92 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,92 EUR ab. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,95 EUR. Bisher wurden heute 223.234 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 7,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 34,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,29 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 12,82 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 14.02.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 8,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,492 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

