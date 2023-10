thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag in Grün

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 6,87 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,1 Prozent auf 6,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.080.527 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 7,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 13,08 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 4,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 55,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 10,10 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9.598,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.950,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte thyssenkrupp am 22.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.11.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte thyssenkrupp im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,006 EUR einfahren.

