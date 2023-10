thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit grünen Vorzeichen

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 6,86 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 6,86 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,86 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,72 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 284.824 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 11,67 Prozent niedriger. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,43 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 35,42 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,86 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 9.598,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10.950,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.11.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 21.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,024 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

