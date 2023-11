thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 6,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 6,70 EUR ab. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,71 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 964.163 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2022 (5,08 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,12 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,63 EUR.

Am 09.08.2023 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR im Vergleich zu 10.950,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.11.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. thyssenkrupp dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 21.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,067 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich fester

Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX am Mittwochnachmittag

MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt am Mittag im Plus