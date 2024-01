thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp fällt am Nachmittag

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 5,60 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 5,60 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,54 EUR. Mit einem Wert von 5,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.913.014 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 38,68 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,54 EUR am 17.01.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 1,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,33 EUR aus.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8.812,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10.568,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.02.2025 dürfte thyssenkrupp die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,761 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

