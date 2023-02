thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag im Aufwind

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 12:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 6,91 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,97 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.645.492 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.03.2022 markierte das Papier bei 9,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 30,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,83 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9.018,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.023,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 09.05.2024 dürfte thyssenkrupp die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,551 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

